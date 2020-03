Derecho y Literatura

“Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.” (Constitución Política de México, artículo 4, penúltimo párrafo).¿El derecho a la cultura es un derecho de sujeto individual o de sujeto colectivo? Si por cultura entendemos el cuidado y perfeccionamiento de las aptitudes propiamente humanas más allá del mero estado natural, entonces se trata de un derecho individual. Pero, si entendemos la cultura como la suma de bienes culturales, entonces se trata de un derecho de sujeto colectivo. El ideal de justicia es una cultura civilizada. En este escrito no referimos a la cultura como eso que algunos llaman “cultivo del espíritu”, un derecho individual.En nuestra publicación anterior (Portal11/03/2020) destacamos dos cosas: 1) la importancia que tiene para la democracia que los ciudadanos, y especialmente para los abogados, estemos en contacto con diferentes expresiones artísticas; y, 2) el anhelo que tuvimos y tenemos por saber apreciar la belleza de la música clásica y, en general, de las Bellas Artes, así como la belleza de la música popular. Todo esto bajo la idea de articular el arte y el derecho a partir del fortalecimiento de las artes y las humanidades en la educación, para generar empatía. (ponernos en el lugar del otro; percibir lo que el otro puede estar sintiendo y conectarnos con su dolor o hacernos partícipes del mismo).El lector perspicaz se habrá percatado de que al enlistar las Bellas Artes dejamos fuera a la literatura. No porque menospreciemos saber apreciar su belleza, sino porque supimos apreciarla desde muy temprana edad. Un compañero de estudios, en platica informal observaba que desde la escuela secundaria se puso en nuestras manos las obras completas de Alejandro Dumas. A esa edad cautivó nuestra atención la obra Los tres mosqueteros (Durante la primaria habíamos leído infinidad de historietas y cuentos, destacando la leyenda de Robin Hood).También durante la secundaria, nos decía aquel amigo, recorrimos 20,000 leguas de viaje submarino, le dimos La vuelta al mundo en 80 días, nos trasladamos de La Tierra a la Luna, pasamos Cinco semanas en globo, hicimos un Viaje al centro de la Tierra y conocimos la Isla misteriosa. Claro está, a la luz de la imaginación genial de Julio Verne y bajo su pluma magistral.En los años de la Preparatoria, la prepa “Juárez” hoy Colegio Preparatorio de Xalapa, el curso de Literatura Mexicana despertó un interés diferente por la lectura, pero confesamos la aversión a leer por “obligación”. No obstante, tuvimos la oportunidad de saber apreciar El llano en llamas (1953) y Pedro Páramo (1955) de Juan Rulfo; El arco y la lira (1956) de Octavio Paz; Aura (1962) de Carlos Fuentes.El curso de Literatura Universal fue un desastre por causa del titular de la asignatura, quien casi consiguió que detestáramos la materia. No por él sino a pesar de él, en esta época leímos La Iliada y la Odisea, la Biblia, de principio a fin, todos sus libros. Y, por supuesto, Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra; así como Crimen y Castigo de Fiódor Dostoievski. También leímos poesía, ¿Cómo olvidar el poema 20 de Pablo Neruda?Advertimos que hacer un inventario de lecturas resultaría una faena imposible en tan breve espacio. Además de que, al lector, podría parecerle chocante y presuntuoso. Mejor vayamos al fondo del asunto: al iniciar los cursos de la Licenciatura en Derecho en la Universidad Veracruzana (1967), la licenciada María Elena Martín del Campo impartió el curso de Introducción al estudio del Derecho, empleando como texto un libro del mismo nombre, cuyo autor fue el filósofo mexicano Eduardo García Maynez (Usar este libro era un imperativo).Y recordamos que al llegar al tema “Principales acepciones de la palabra derecho”, la maestra expuso la Teoría de los tres círculos de García Maynez. Allí se distingue A) el derecho formalmente válido; B) el Derecho intrínsecamente válido; y, C) el derecho positivo, cada noción simbolizada por un círculo. Se entrelazan los círculos y a cada segmento le asigna un número. García Maynez hace inferencias, propias de la lógica simbólica, con el afán de desembocar en la definición del Derecho.La maestra, al explicar la diferencia entre el derecho formalmente válido (conjunto de normas que la autoridad estatal declara obligatorias en un lugar y tiempo determinados) y el derecho intrínsecamente válido (conjunto de normas que valen en sí y por sí mismas), siguiendo a García Maynez, se apoyó en la tragedia Antígona de Sófocles.Un resumen tomado de Internet hace posible recordar: “Después de la muerte de los hermanos Etéocles y Polinice, Creonte, el nuevo soberano, prohíbe dar sepultura al cadáver del segundo. Antígona, su hermana, a pesar del decreto del tirano, obedeciendo a sus sentimientos de amor fraternal, se propone ir a sepultarlo y así se lo comunica a su hermana Ismena, ésta rehúsa acompañarla; entonces ella decide realizarlo sola, pero es detenida y conducida ante el tirano Creonte que la condena a muerte. Hemón, hijo de Creonte y prometido de Antígona, pide a su padre que derogue esta sentencia, que considera injusta. Su padre no accede, y el joven se va al antro en donde ha sido encerrada Antígona; pero, cuando llega ésta ya se ha suicidado. El adivino Tiresias anuncia a Creonte los tristes acontecimientos que deducidos de sus presagios se avecinan, y el coro exhorta a Creonte a que, para evitarlos, rectifique su sentencia, perdone a Antígona y dé sepultura a Polinice. Creonte, aunque de mala gana, accede; pero tardíamente, pues Hemón, en su desesperación, al encontrar a Antígona muerta, se suicida a la vista de su padre. Un mensajero viene a anunciar a la reina Eurídice la muerte de su hijo. Ella, enloquecida por el dolor que le produce la noticia, se retira en silencio y, dentro del palacio, se hunde una espada y muere increpando a Creonte por la muerte de sus hijos. Creonte se ve castigado, como lo dice el coro: ‘¡Qué tarde parece que vienes a entender lo que es justicia!’, y añade: ‘Hay que ser sensato en las resoluciones y no violar las leyes no escritas, las leyes eternas’.”La idea del derecho natural refiere las exigencias de tal derecho a la voluntad divina, y distingue las leyes escritas, o derecho humano, de las no escritas e inmutables, establecidas por la divinidad. Una interpretación contemporánea de “Antígona” observa en esta tragedia una imagen de la conciencia del jurista siempre en tensión por la necesidad de valorar los hechos y el derecho, dentro del caso que se traiga entre manos.Una de las conclusiones de Jimena Sierra-Camargo sobre la relación entre arte y derecho es que puede manifestarse de múltiples maneras. Una de ellas es el entendimiento de los discursos y las prácticas jurídicas como narrativas o representaciones, que tienen un valor estético por sí mismo o que son susceptibles de ser interpretados por métodos de interpretación de tipo estético. Terminemos diciendo que los abogados jóvenes muy probablemente vean lejana la novela de Los tres mosqueteros de Dumas, pero sin duda fueron o son lectores de la serie de Harry Potter de la autora británica J. K. Rowling. “Todo fluye” (Heráclito).