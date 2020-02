Derechohabiente del ISSSTE denuncia que no le quieren pagar prestaciones

Julieta Flores Ficachi, denunció el burocratismo imperante en la delegación estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), ya que a más de dos meses de haber fallecido su señora madre, la han traído como “judío errante” para hacer efectivo el pago de los servicios funerarios y otras prestaciones a que tiene derecho.



Señaló que el día que inició el trámite le informaron que en 15 días estaría cobrando; sin embargo, al acudir a las oficinas respectivas el día que le fue asignado le dijeron que su pago todavía no había sido autorizado y que volviera otro día.



Mencionó que en estos dos meses ha acudido los días señalados y en la última vez le dijeron que no podían cubrirle el adeudo porque no había dinero, a pesar que a los derechohabientes se les descuenta de manera directa la aportación correspondiente, por lo que no es creíble ese argumento dado por el personal de la Delegación, pero lo criticable es que ni siquiera habían iniciado el trámite.



Refirió que solicitó audiencia con el titular de la Delegación del Instituto, pero “nunca está en su oficina y si está se encuentra siempre en reuniones y se niega a atender a la derechohabiencia”.



Por otra parte, comentó que en el tiempo que ha estado realizando el trámite tuvo conocimiento que un empleado de apellido Piñeiro solicita una aportación “voluntaria” para agilizar cualquier trámite en las distintas áreas de la delegación estatal del ISSSTE, pese a que estos trámites son gratuitos.



Finalmente, dio a conocer que ante la falta de respuestas decidió manifestarse ante las oficinas de la Delegación para ver si el titular de la Delegación del ISSSTE se tienta el corazón y le resuelve su problema, ya que ha enfrentado muchos gastos y no cuenta con los recursos suficientes para hacer frente a las deudas contraídas por la muerte de su progenitora.