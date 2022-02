Buen día:Por este medio me permito informarles que en la clínica del ISSSTE Xalapa, va uno a consulta, pasa a la farmacia por medicamentos y nos dicen "vaya a San Bruno, porque aquí no hay".Vamos a San Bruno y nos dicen lo mismo: "no hay medicinas. Estamos en desabasto, venga la próxima semana, a ver si hay".Se cansa uno y mejor las compra en genéricos. Si les decimos: "Oiga pero el Presidente acaba de decir que ya hay medicamentos" dicen: "pues sí, el Presidente dice muchas cosas pero la realidad es diferente. No nos surten."Ojalá las autoridades realmente tomen cartas en el asunto.Preferiría guardar el anonimato, por razones obvias. Quedo a sus órdenes.Gracias.