Estimado director:



Le pido por favor me apoye a difundir mi queja contra la persona que es coordinador de la clínica del ISSSTE en Xalapa de nombre Enrique H., quien hoy me trató de manera déspota y me corrió de su lugar por el simple hecho de solicitar un medicamento para los oídos que es necesario previo a mi cirugía, hoy fui a solicitarlo a la clínica y a pesar de tener la receta el médico encargado me negó el medicamento y me dijo que lo viera con el coordinador, quien después de leer la receta y sin dar mayores explicaciones me dijo que “ é no estaba para estar surtiendo ni haciendo recetas”, y posteriormente me sacó de su lugar de trabajo a empujones y a gritos.



Pido por favor las autoridades revisen el actuar de las personas que están al frente de los servicios médicos para que puedan tener mejor trato con los derechohabientes.



Atentamente



Gilberto C.