Buen día:



Quisiera denunciar la injusticia por parte del ISSSTE, el que está en la avenida Orizaba, ya que no está atendiendo a las personas que llevan formadas desde temprano. Mi padre está desde las 4:30 am y es la hora que no se puede pasar. Está lleno de adultos mayores sentados en la banqueta desde la madrugada.



Nos dicen que no hay médicos, que no hay citas, entre otras excusas, es por eso que nos obligan a denunciar este tipo situaciones lamentables, pues somos derechohabientes.



Agradezco que me ayuden a compartir esta situación, buen día.