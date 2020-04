Por favor, hagan algo.



Yo tuve que salir a mi cita en la clínica 66 de Xalapa, hoy a las 4 de la tarde y me fue negado el servicio médico porque no tenía cubrebocas.



Se negaron a proporcionarme uno, dicen no tener y el de seguridad me quería obligar a comprar uno clandestino, sin saber si cuentan con desinfección.



Clínica 66 llevo estudios que tenían que valorarse; yo llevo tres operaciones, estoy muy mal.



Me fue negada la atención médica, cuando yo miraba como personal entraba sin protección, ¿qué hago?