Derechohabiente señala que en IMSS-Xalapa no le quieren hacer operación que necesita

La señora Eloina López Carmona, oriunda de la localidad de Pacho Viejo en Coatepec, denunció que en la clínica 11 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no le han dado la atención adecuada a un problema de rodilla que padece y que de acuerdo a diagnósticos requiere de intervención quirúrgica.



Indicó que hace poco más de cinco meses, sufrió un accidente laboral en la Planta Ensambladora Dinamo, empresa donde labora desde hace 5 años, por lo que acudió a un médico especialista particular, quien le señaló que requería de una operación. Sin embargo, por no tener los recursos para ello, fue al IMSS de Coatepec, donde a falta de un especialista la remitieron a Xalapa.



Y, aunque le dieron atención médica, le indicaron que no tiene nada, por lo que debe acudir a laborar, pues ellos no le darán mayor atención ni tampoco más incapacidad, no obstante, la señora aseguró que cada vez le es más difícil caminar, al grado que debe hacerlo con ayuda de un bastón.



Asimismo, señaló que no puede hacer las labores de limpieza que son las que le corresponden en dicha empresa, por lo que no ha podido acudir a trabajar y ahora teme perder su trabajo.



Agregó que ya habló con el Subdirector de Atención Médica y con el Jefe de Traumatología de dicho nosocomio, pero nadie le da solución, por ello hizo un llamado a las autoridades correspondientes para que atiendan su caso.