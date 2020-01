Derechohabientes del IMSS siguen sin recibir medicamentos, en Orizaba

Derechohabientes del IMSS continúan quejándose del desabasto de medicamentos en esa institución, ya que a la fecha no les entregan sus tratamientos completos.



María Dolores Velázquez Vallejo, paciente del instituto, comentó que ella acude cada mes a la Clínica 1 para recibir sus medicinas contra la diabetes que padece.



Sin embargo, señaló, desde hace dos meses le dicen que no hay y que no han llegado.



Mencionó que ella recibe insulina y metformina, las cuales no puede adquirir por su cuenta porque es una persona que va al día y no le alcanzaría, pues la insulina cuesta entre 700 y 800 pesos.



Comentó que anteriormente cada mes le daban de manera puntual sus medicamentos, luego le cambiaron la insulina, pero desde hace dos meses no se la dan ni tampoco la metformina.



Agregó que cuando ha ido a la Clínica 1 del IMSS ha visto que otros pacientes también pasan a farmacia y les dicen lo mismo: que no ha llegado.



Incluso, comentó, la última vez que fue vio que la fila de personas que pedían sus medicamentos era muy larga.



La derechohabiente confió en que esta situación se subsane, pues hay muchas personas que como ella, tienen padecimientos crónicos que requieren medicamentos de por vida, además de que les hacen dar vueltas y para algunas personas es complicado.