Derechos Humanos revisará que no se ocultaran casos de COVID-19 en Pacho Viejo

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó los expedientes médicos de los internos del Centro de Reinserción Social (CERESO) de Pacho Viejo, municipio de Coatepec, Veracruz.



La presidenta de la defensoría, Namiko Matzumoto Benítez, indicó que determinarán si la Dirección General de Prevención y Readptación Social (DGPRS) clasificó casos sospechosos de coronavirus como “influenza”, a fin de negar contagios en el penal.



Esto, después de que familiares de internos no enfermos acusaron un brote en Pacho Viejo, situación que luego negó la Secretaría de Seguridad Pública.



La CEDH también había solicitado a la SSP un informe de la situación de la salud de los internos.



"Eso hace parte de los informes que solicitamos con motivo de la queja, solicitamos verificar los expedientes médicos para corroborar esta circunstancia", dijo.



Indicó que hasta el momento no hay ningún reporte sobre un brote de COVID-19 en Pacho, tal y como lo reportaron los visitadores de Derechos Humanos.



"De haber encontrado los visitadores esta situación me lo habrían reportado, ningún visitador señaló que hubiese recibido alguna queja en el sentido de que hay negativa de trasladar a los pacientes", dijo.