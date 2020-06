Derechos Humanos sin reportes de brote de COVID-19 en CERESO de Zongolica

Personal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) descartó que en el interior del Centro de Reinserción Social de Zongolica existan reportes de personas contagiadas de coronavirus o cualquier otra enfermedad vinculada al sistema respiratorio.



Las personas previamente detectadas con diabetes o presión alta, son controladas por personal médico en el interior de esas instalaciones penitenciarias, aseguró Jácome Norberto Lara García, delegado étnico de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Zongolica.



Explicó que se realizó una visita al Centro de Reinserción Social de Zongolica, donde estuvo un compañero de oficinas centrales, específicamente de la Dirección de Asuntos Penitenciarios; se ingresó al CERESO con otro compañero, y se verificó la situación en estas instalaciones.



Se corroboró que no hubiera personas infectadas con el virus del COVID-19. En este CERESO existe una población de 120 internos; 2 mujeres y 118 varones.



Expuso que ellos manifestaron no tener ningún padecimiento con el sistema respiratorio.



“Tiene más de 2 meses que no se permite la visita familiar y la visita íntima, entonces están salvaguardando los derechos humanos de estas personas, y en el CERESO de Zongolica no tenemos ningún reporte, ni de sospechoso, todos se están cuidando para beneficio de ellos y de sus familias, para que posteriormente una vez que pase esta contingencia, se vuelva a la normalidad”.



Aseguró que no hay sobre población en esas instalaciones penitencias, en el caso de la sección de mujeres sólo hay 2 y hay una capacidad para 8, mientras en la sección de varones son 118 y hay una capacidad para 150 hombres.