Derogación de delitos exhibe al Poder Judicial y al Gobierno Estatal

Con el fallo de un juez federal, al dejar insubsistente la vinculación a proceso en contra de Rogelio "N", exsecretario de gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, por el delito de ultrajes a la autoridad y contra las instituciones de seguridad, se exhibe una vez más la mala actuación del Poder Judicial del Estado (PJE) y de las autoridades estatales.Al referir lo anterior, el diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Velázquez Flores, expresó que este es el principio del fin de una serie de irregularidades, de ilegalidades y violaciones a los Derechos Humanos y a la presunción de inocencia de Rogelio “N”.“Hay que decir que esto es el principio del fin de una serie de irregularidades que se han venido dando dentro del proceso judicial que está enfrentando nuestro compañero y debe de servirle al Gobierno como muestra de que aun aplicando la Ley torcidamente, tarde o temprano la justicia impera”, expresó.Velázquez Flores dijo esperar que el exfuncionario pronto pueda lograr su libertad, insistiendo que los procesos judiciales en su contra “están totalmente viciados” y “a modo” para mantenerlo en prisión “injustamente”.“Estamos muy confiados en que pronto esté fuera y que se pueda terminar con toda esta serie de irregularidades, vicios que tienen esos procedimientos judiciales y que triunfe la justicia por encima del deseo de un gobernante de tener en la cárcel a la gente inocente, gente que el único delito que cometieron es ser opositores”, afirmó.Cabe recordar que este viernes, el juez séptimo de Distrito con sede en Tuxpan, Ricardo Mercado Oaxaca, emitió la resolución en los autos del amparo 121/2021 promovido por el exservidor público, ordenando su liberación inmediata por cuanto hace a dichos tipos penales.“Hoy que ya tenemos un juez que se atrevió a hacer las cosas debidamente, esperamos que sirva de ejemplo para todos aquellos jueces que están teniendo a su cargo procedimientos similares a éste en donde hay violaciones a los derechos humanos, en donde no se ha respetado la presunción de inocencia, en donde se ha puesto la justicia a modo”, criticó.El integrante de la Cámara Baja del Congreso de la Unión reafirmó que el PJE y la FGE deberían ser órganos autónomos encargado de la impartición y procuración de justicia “y no una oficina que solamente se dedique a cumplir los caprichos del Gobernador”.“Un Poder Judicial que debería de asumir su papel y no esté con estas acciones tan lamentables, como se han venido dando con un Poder Judicial sometido, a modo, que solamente cumple caprichos y que hoy está siendo exhibido por el Poder Judicial Federal”, abundó.