Derrota del América beneficiará a familiares de hospitalizados en varios Municipios

El fin de semana pasado se jugó la final de la Liga MX 2019, entre el América y el Monterrey, por lo que no se hicieron esperar las apuestas y un grupo de amigos realizó una muy peculiar al apostar 100 tamales y una olla de café por persona para entregar a familiares de hospitalizados en distintos nosocomios del Estado.



Mediante redes sociales comenzaron a circular la invitación para apostar a favor de su equipo favorito a ganar la final. Quienes se inclinaran al equipo perdedor tendrían que donar 100 tamales y una olla de café para ser entregados, en esta ocasión, a personas que esperan por sus familiares afuera de hospitales, reuniendo un total aproximado de mil tamales.



Antonio Roldan, habitante de Orizaba, fue quien comenzó con esta idea al acudir a repartir alimentos a un hospital y ver la cantidad de gente que se encontraba ahí.



“Normalmente voy en estas fechas a hacerlo en distintos hospitales, con personas que no tienen hogar y se encuentran asilados en la calle. Sin embargo, la semana pasada fui con amigos y mi hijo a entregar tamalitos y café, pero en esta ocasión noté más gente de la que comúnmente había. Entonces vi que se necesitaba más ayuda para que todos tuvieran algo que llevarse a la boca. Posterior a ello estábamos en el bullying futbolero y empezaron las apuestas de la final. Pensé que el momento se prestaba para disfrutar del deporte de todos los mexicanos y el poder ayudar”, declaró.



Por su parte Socorro Fernández al ver la publicación en sus redes sociales se unió a la apuesta



“Al ver la publicación no lo pensé dos veces y decidí hacerlo propio destinado a las familias que tienen pacientes en el Hospital General “Manuel Ávila Camacho”, del Municipio de Martínez de la Torre. En mi Municipio Tlapacoyan, Veracruz existe gente de noble corazón que no dudaron en sumarse”



Es por eso que americanistas donarán más de mil tamales y café, que serán entregados en hospitales de municipios como: Rio Blanco, Veracruz, Orizaba,



Boca del río, Martínez de la Torre, Xalapa y San Andrés Tuxtla.