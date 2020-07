Derrumbes leves en carreteras y desbordamientos de ríos tras intensas lluvias, en La Perla

Derrumbes leves en carreteras y desbordamientos de ríos son las afectaciones que dejaron las intensas lluvias de las últimas horas en el municipio de La Perla, indicó Jorge Martínez García, director de Protección Civil municipal.



Explicó que este día el personal llevó a cabo recorridos por las 43 localidades a fin de verificar los daños que se tuvieron, pero al menos se conoce que por fortuna no hubo problemas con viviendas ni con la misma población.



Recordó que la mayor parte del municipio es montaña y hay zonas con cortes de tierra de manera irregular, como El Zapote, por lo que en todos estos lugares el riesgo es constante ante un posible deslave o derrumbe de rocas.



Comentó que el año pasado sí se tuvieron algunos problemas con las lluvias e incluso hubo un deceso.



Mencionó que al momento no se conoce que haya comunidades que se encuentren incomunicadas, pero de ser el caso, se le avisa al alcalde Miguel Ángel Bautista y éste de inmediato determina el envío de maquinaria para despejar las vías.



En cuanto a la cabecera, comentó que en cuanto llueve se llevan a cabo recorridos constantes a fin de supervisar que no haya riesgos para la población.