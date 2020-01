Desabasto de medicamentos oncológicos debe acabar con creación del INSABI, señalan

Con la creación del Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI) el desabasto de medicamentos oncológicos debe acabar, señaló el doctor Ramón Rocha Manilla.



Explicó que esa situación se originó porque las reglas del Seguro Popular establecían el financiamiento de ese tipo de fármacos era para los hospitales que estaban acreditados, para los que no, únicamente recibían el 50 por ciento del financiamiento.



Sin embargo, eso se combinó con los insumos que se requerían para dar el tratamiento oncológico, que no eran responsabilidad del Seguro Popular, sino de las unidades.



Resaltó que el Hospital Regional de Río Blanco no está acreditado desde el último año de Javier Duarte, los dos de Miguel Ángel Yunes y el que va de esta administración, lo que originó el problema que se tiene con los medicamentos oncológico.



Agregó que al comenzar a operar el Insabi ese problema se debe acabar, pues esos tratamientos estarán considerados ahora dentro de los gastos catastróficos y se otorgarán a las unidades estén acreditadas o no.



Sin embargo, expuso, esto tiene una parte que no es buena, pues si con esa presión no se acreditaban las unidades, ahora menos interés habrá para hacerlo, cuando este proceso implica generar estrategias para lograr calidad.