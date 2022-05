Desabasto de medicamentos tiene solución, pero a nadie le preocupa: Doctora

Ante la serie de irregularidades que persisten en el sector salud es necesario que se ponga orden, consideró la doctora Yolanda Jaramillo, al destacar que actualmente no se cubren las necesidades de la población.La exdirectora por 12 años del Hospital Regional de Río Blanco y quien ha laborado en el sector salud por 43 años, indicó al diputado federal Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, que se puede tener todos los medicamentos e insumos como lo dijo el presidente de la República, pero no hay dirigentes ni gestores que se preocupen por esa situación, por lo que todo termina con compras de pánico en las farmacias de las esquinas, en donde el medicamento se adquiere dos o tres veces más caro que en las compras programadas del sector salud.Agregó que nadie le preocupa tampoco la inequidad en los salarios de los médicos, pues por ejemplo los contratados por el INSABI ganan 37 mil pesos al mes, mientras que los especialistas perciben 20 mil 615 pesos.Otra problemática, añadió, es que hay contrataciones tipo outsourcing, es decir que los médicos firman contrato cada tres meses y si no les parece y trabajan bajo las condiciones que les ponen, ya no les dan contrato.Refirió que durante su gestión al frente del HRRB logró un premio estatal de calidad y un premio nacional de calidad para este nosocomio, que recibe a la gente más pobre de la sierra, la que llega ya complicada porque antes vio a un brujo o a la comadrona, pero a pesar de ello lograron darle atención digna y hoy no pasa lo mismo, por lo que se debe poner orden.