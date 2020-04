Desabasto y alza de hasta el 600% en precios de productos de protección, en Orizaba

Desabasto y alza de hasta 600 por ciento en los precios de los insumos de protección se ha registrado en esta etapa de la pandemia, señaló José Manuel Estrada Trejo, empresario ferretero.



Consideró que de este material se está haciendo mal uso, pues hay personas que andan lavando pero traen guantes de cirujano, cuando bien podrían usar guantes de nitrilo de los convencionales que les podrían dar incluso mayor protección y dejar los insumos para los cuerpos de emergencia y personas que estén realmente enfermas o sus familiares y entre tanto usar la protección básica.



Mencionó que la gente se atemorizó y ha echado mano de recursos, por lo que en un momento crítico pudiera no haber un abasto suficiente.



Consideró que, en el tema aduanal, se podría hacer que los pedimentos se liberen más rápido, pues, aunque se están tratando de hacer importaciones, el tema no es fluido y se están atorando muchas cosas en aduana.



Agregó que al momento, en las ferreteras no se ha dado un resurgimiento del material de protección pero en el caso del negocio de su propiedad, mantiene un abasto que le ha permitido atender las necesidades de los cuerpos de emergencia o de primera respuesta pero al momento, los proveedores internacionales no han hecho ese punto de reorden, como le dicen.



Indicó que, dependiendo de la línea de productos, los costos se han incrementado entre 500 y 600 por ciento, pues por ejemplo un paquete de cubrebocas que costaba 100 pesos hoy está en 500, un overol que costaba 55 pesos ya caro, ahora anda arriba de los 200 y en internet se encuentra hasta en 500 pesos.



Comentó que además de la demanda, se depende también de la variación del dólar, por lo que esto ha influido.