Desaforar a Iván Aguilar fue “represión”, acusa Diputado de PAN

El diputado local del Partido Acción Nacional, Sergio Hernández Hernández, consideró como injusto el desafuero del ahora exlegislador Erik Iván Aguilar López.



"Es una injusticia, se está atropellando toda la legalidad, no se le dio en debido proceso en el juicio político, le conceden un amparo donde el Juez determina que el proceso estaba llevándose de manera legal, después a la horas reflexiona y le niega el amparo, toda una serie de anomalías".



En ese sentido, el legislador dijo que lo único que se está demostrando con esta acción, es una represión por parte del Estado y del partido MORENA.



"Es una represión por parte del Estado, por parte de Morena por aquellas personas que no comparten sus puntos de vista. Hoy, lamentablemente estamos preocupados por desaforar a un diputado que no comparte su ideología y no está poniendo atención en los verdaderos problemas que tiene el Estado".



Cabe recordar que con 35 votos a favor, 12 en contra y dos abstenciones, el pleno del Congreso de Veracruz votó para desaforar al diputado local panista Erik Iván Aguilar López, mismo que fue acusado de robar el cuerpo de un campesino en el municipio de Actopan.



Ante dicha situación, Carlos Jiménez Díaz, fue llamado para ocupar la curul.