Desalojan a Bomberos Voluntarios de Zongolica del espacio que les prestaban

Por no contar con ningún tipo de financiamiento, los Bomberos Voluntarios de Zongolica se vieron obligados a abandonar el espacio que les habían prestado temporalmente y sacaron todas sus cosas al parque “Juan Moctezuma y Cortés”.



Fundados hace siete años, las 15 personas que ahí participan cuentan con certificaciones y capacitación en primeros auxilios, rescate vertical, uso y control de gas LP, uso y manejo de extintores, además de que han cubierto dos de los cuatro pasos necesarios para ser bomberos certificados.



Brandon Núñez Montalvo, integrante de ese cuerpo voluntario, indicó que si no cuentan con la certificación es por la falta de recursos, porque todo cuesta.



Mencionó que lamentablemente no cuentan con ingresos o apoyos constantes que les permitan cubrir el pago de una renta, por lo que han recibido la ayuda de algunos ciudadanos que les prestan lugares de forma temporal.



Comentó que del actual Alcalde no ha recibido apoyo en toda su administración, aunque con el electo no han hablado, ojalá que sean sensibles en este tema.



Sobre la ayuda que dan a la población, comentó que hay semanas en que dan de 8 a 12 servicios, principalmente de atención prehospitalaria, además de que el año pasado también colaboraron en el combate de 15 incendios.



El integrante de Bomberos Voluntarios mencionó que hay algunos alcaldes que les han apoyado, por ejemplo, recientemente para el pago del seguro del camión de bomberos, como los de Texhuacan, Tequila, los Reyes, Atlahuilco y Astacinga.