Desalojan a invasores de área natural protegida, en Veracruz Puerto

14 familias fueron desalojadas por elementos de la Secretaria de Seguridad Pública (SSP) en las inmediaciones de la Laguna Olmeca de la ciudad de Veracruz, en donde habían levantado casas de lámina y de cartón en los últimos meses.



La mañana de este viernes, efectivos policíacos acompañados de maquinaria y personal de la Procuraduría de Medio Ambiente (PMA) arribaron a las viviendas ubicadas por el lado de la avenida Miguel Alemán para derribar las modestas casas.



Ante la negativa de los habitantes, se registró enfrentamiento verbal y jaloneos, por lo cual una persona fue detenida.



“Allá adelante están a orilla de Laguna, nosotros no en tierra firme. Seríamos como 14 familias, a todos nos tiraron las casitas, nosotros teníamos como 3 meses. Hubo un detenido, el papá de una muchacha que vino a defender a su hija porque un policía estaba forcejeando”, dijo Arnulfa López, una de las habitantes.



Las familias desalojadas aseguraron que estaban en trámite ante la Procuraduría de Medio Ambiente para regularizarse. No obstante, fue la misma PMA la que colocó los sellos de clausurado.



“Vienen a tirar todo. El Procurador de Medio Ambiente dejó su número de teléfono. Son bastante agresivos los policías”, dijo la madre de 4 niñas que habitaban en una de las viviendas demolidas.



Cabe señalar que la Laguna Olmeca es área natural protegida y no se permiten zonas habitacionales.



De acuerdo con las personas, los elementos policíacos no les informaron la razón del desalojo.