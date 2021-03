El taxista de nombre Israel Cortés López, de 57 años de edad salió de su municipio en Tenampa a bordo de su taxi con el número económico 18 hacia la ciudad de Huatusco y ya no regresó.



Familiares solicitaron el apoyo de las autoridades y la ciudadanía para dar con el paradero del taxista Israel Cortés López, de 57 años de edad con domicilio en el municipio de Tenampa.



Fue visto por última vez el día sábado 27 de marzo a las 6 de la tarde cuando salió a la ciudad de Huatusco, pero ya no regresó.



Sus familiares están preocupados y temen por su vida, por lo que pidieron el apoyo de las redes sociales para localizar a este trabajador del volante.



Aseguran que el señor Israel no acostumbra a llegar tarde a su casa, además que no tiene vicios, es un hombre de trabajo, por eso están preocupados, pues temen que algo malo le haya pasado.