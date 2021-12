Desaparecen cuatro en la región centro del Estado, en las últimas horas

Cuatro personas fueron reportadas como desaparecidas, en municipios de la región centro del Estado, en las últimas horas. Entre estos, se confirma la desaparición de una madre de familia y su hija menor de tres años de edad.Ante la Fiscalía Regional del Estado fue reportada la desaparición de la menor Camila Victoria Castañeda Xotlanihua de tres años, quien fue vista por última vez caminando en calles del municipio de Huiloapan de Cuauhtémoc.La menor era acompañada de su mamá Carolina Xotlanihua Sánchez, de 26 años de edad de quien también se desconoce su paradero, por lo cual fueron boletinadas ante las instancias ministeriales.Fue el 14 de diciembre cuando ambas salieron de su domicilio particular en la cabecera municipal de Huiloapan de Cuauhtémoc y no volvieron a ser vistas.Eusebio Mazahua Ixmatlahua es el tercer desaparecido, quien tiene 48 años de edad y es originario del municipio de Tequila. Salió de su vivienda el pasado 15 de diciembre y ya no se volvió a tener comunicación con él.Familiares también reportaron la desaparición de José Luis Contreras Espíritu de 34 años de edad, desaparecido en la ciudad de Orizaba donde fue visto por última vez.Sus fotografías y generales fueron boletinadas a las autoridades ministeriales y a la Comisión Estatal de Búsqueda, en espera de su pronta localización.