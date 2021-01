Desaparecer organismos autónomos dejaría a mexicanos desamparados

Si los organismos como el INAI, el IFT, el INEGI y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) son integrados a las Secretarías de Gobierno, perdiendo su autonomía, no habrá contrapeso en la toma de decisiones de los gobernantes, consideró el presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Huerta Flores.



“Desde un inicio, el Presidente anunció que se iba a recortar el presupuesto a muchos organismos autónomos, incluso al INE, a Derechos Humanos, al INEGI y otros, les quita mucha fuerza a esos organismos porque son los que representan a la sociedad en la toma de decisiones o en las afectaciones de la sociedad, creo que integrarlas a las Secretarias no es conveniente”, dijo.



El economista opinó que si bien puede haber un ajuste al presupuesto de estos organismos acorde a la crisis económica que se vive actualmente, no es conveniente integrarlos a las dependencias, ya que habrá un retroceso y se perdería lo que se ha logrado en materia de transparencia, anticorrupción y defensa ante agresiones del Estado.



“Se perdería lo que se ha logrado hasta ahorita, que sigan con sus funciones como son y su presupuesto puede tener un ajuste debido a la situación económica que se vive actualmente. Si se integran a una Secretaría, ya no son autónomas, tienen su patrimonio propio, su reglamento interno, les restas fuerzas, ya no habría quien te defienda ante una agresión del Estado o abusos de las autoridades”, explicó.



Agregó que al centralizarlos a dependencias de gobierno y quitarles el presupuesto, se les reducirá el manejo de acción, además de que aseguró que no habrá información real y oportuna.



“Al quitarles el presupuesto, les reduces el manejo de acción, ya no tienen forma de trasladarse a un lado, de forma inmediata ir a ver un caso. Tienen gran importancia porque hacen un contrapeso al gobierno en algunas tomas de decisiones”, finalizó.