Desaparecieron fondos millonarios de Veracruz para emergencia, denuncian médicos

El subrayar que no necesitan trato de héroes o “alabanzas inútiles”, cuerpos colegiados de Personal de Salud expusieron que en Veracruz no hay certeza del destino de fondos federales y estatales etiquetados para emergencias sanitarias como la del COVID-19, recursos que debían destinarse principalmente a la adquisición de equipo de protección.Además, en un oficio dirigido al gobernador del Estado, Cuitláhuac García Jiménez, revelaron que desde el 18 de marzo, cuando se notificaron los primeros casos positivos al virus en la entidad, el personal del sector adquirió sus propios equipos de protección, el cual no les permitieron usar para no generar alarma.“Porque el sector menospreció la infectocontagiosidad de la patología y muchos funcionarios negaron al personal el uso del Equipo de Protección Personal dentro de las instalaciones para no alarmar a los usuarios”.En el documento, los trabajadores exigen respeto a sus derechos humanos y un “trato digno, justo, solidario y respetuoso” al que está obligado el Gobierno, según la Constitución Federal, pactos internacionales, marcos legales como la Ley General de Salud y normas oficiales.Por ello, exigieron a Cuitláhuac García Jiménez un aumento salarial del 30% a los trabajadores de base que se encuentren adscritos a Hospitales COVID y a Unidades de Salud Monitoras de Enfermedades Respiratorias (UMER).Además, requirieron garantías para la familia del personal de salud en caso de fallecimiento con becas de estudio para los hijos hasta concluir estudios profesionales y pensión total de por vida para los deudos del personal de salud y administrativo que llegue a fallecer por contagio durante el cumplimiento de su trabajo.En el documento, con fecha del 7 de mayo, requirieron la dotación de Equipo de Protección Personal (EPP) para todo el personal de salud de manera “permanente, oportuna y suficiente para el cumplimiento del trabajo, así como de calidad satisfactoria”.Finalmente, solicitaron un salario y prestaciones similares al personal del INSABI recientemente incorporado para todo el personal de salud de contrato y suplente que ya labora en las diferentes instituciones y se encuentra ocupacionalmente expuesto en el primer y segundo nivel de atención.Criticaron que a la fecha, los líderes sindicales o las autoridades a cargo en Veracruz no se muestran verdaderamente interesados en el cumplimiento de las leyes que protegen la integridad del personal expuesto a la pandemia.“Por eso, los Cuerpos Colegiados de Personal de Salud esperamos de usted la sensibilidad política para obtener el cumplimiento de la petición planteada, de acuerdo con la envergadura que conlleva su nombramiento en este momento histórico de la salud pública del país, que le ha tocado vivir como Gobernador”.Al manifestar sus peticiones al Ejecutivo, refirieron que el secretario de Salud y director General de Servicios de Salud, Roberto Ramos Alor, declaró en conferencia de prensa del 24 de marzo que se dispondría de un fondo estatal por 291.5 millones de pesos.“Que sería aplicado en la adquisición de medicamento y equipo para combatir la emergencia”.Añaden que, en el Presupuesto de Egresos de la Federación, autorizado para el ejercicio 2020 por el nivel federal para el estado de Veracruz, se cuenta con algunas partidas entre las que destacan:“525 millones de pesos para la prevención y atención de emergencias sanitarias; 2 mil 899 millones de pesos para prevención y control de daños a la salud y 840 millones de pesos para el control y vigilancia de riesgos sanitarios, entre otras de suma importancia para la contención de la grave enfermedad”.En ese sentido, aseveraron que el apoyo que podría ser adquirido con ese presupuesto etiquetado en la Ley no ha llegado a su destino final.“En especial el relacionado con el Equipo de Protección Personal (EPP) que es insuficiente en todas las unidades de primer y segundo nivel de atención, muy a pesar de que el Presidente anunció también la existencia de un fondo financiero de 400 mil millones de pesos en el país para la emergencia sanitaria”.Añadieron que el personal de Veracruz cuenta con un repunte en número de casos confirmados al virus, de ahí que se necesitan “medidas extraordinarias, solidarias, empáticas y humanitarias” para atender el problema de la pandemia.“A la fecha, en el país, más del 15 por ciento de las personas contagiadas por COVID-19 son personal de salud y su integridad física y mental no ha sido salvaguardada por la institución para la cual laboran, ni por el Estado y los decesos han sido minimizados y normalizados de manera ruin”.En un extenso documento, los cuerpos colegiados sustentaron que en las Secretarías de Salud de los Estados recae la atribución de implementar todas las acciones adicionales que resulten necesarias para atender la emergencia.“Así, la salud de los veracruzanos queda en sus manos y de igual manera la integridad física del personal cargo pero en cambio, se normalizan las graves deficiencias del Sector Salud, se normaliza la vulnerable situación del personal sanitario ante la falta de recursos humanos y equipo de protección personal (…)”.“Normalizan los bajos salarios de las contrataciones estatales y del personal suplente, ahora es normal la diferencia de salario por diversas fuentes de contrataciones para personal igual de expuesto, en el colmo se ha normalizado la muerte del personal de salud”.Hay que destacar que entre los signantes se encuentran el presidente de la Sociedad Médica del Centro de Alta Especialidad del Estado de Veracruz Dr. “Rafael Lucio”, Juan Francisco Guerrero Morales; así como la presidenta del Colegio de Pediatría del Estado de Veracruz, Cynthia Elizabeth Diaz Marte.Además, el presidente de Sociedades de Pediatría de Xalapa, Eduardo Valencia Muñoz; el presidente de Capítulo Xalapa (2019-2021) del Colegio de Anestesiólogos del Estado, Ángel Vázquez Ramírez y la presidenta del Colegio de Profesionales de Enfermería de Xalapa Veracruz AC, Socorro Español Aparicio.Finalmente, rubricaron el oficio el presidente del Colegio Mexicano de licenciados en Enfermería del Sur de Veracruz, Amparo Consola Gapi; el coordinador estatal de Profesionales Médicos y Tratadores de la Salud AC, Antonio Ortiz Fernández y la presidenta del Centro de Entrenamiento de Vía y Educación Continua CY, Yolanda Méndez Grajales.