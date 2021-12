Desapareció al menos el 25% del presupuesto federal para programas de apoyos: PRD

La diputada federal del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables, Gabriela Sodi Miranda, aseguró que hay “un faltante fuerte” de recursos etiquetados en el presupuesto para los programas de apoyos, particularmente a adultos mayores.En entrevista, dijo que al menos el 25 por ciento del presupuesto total destinado a este programa de pensiones para adultos mayores, no se sabe en dónde está, ni para qué es utilizado.Aunque Sodi Miranda reconoció que estas ayudas sí están funcionando, también expuso que se están revisando “porque tienen un corte electoral, un corte de carteras”.Reiteró que están haciendo el acopio porque de los diferentes modelos matemáticos que se aplican, “nos queda por ahí una parte extra que no tiene un destino claro”, precisando que se trataría de un 25%.“Así mismo, la mayoría que a nosotros nos tocó revisar en todo lo que es atención a grupos vulnerables, lo único que tuvimos con enfoque o ayuda a discapacitados fue un apoyo que se les dio a unos maestros con la especialidad para discapacidad”, puntualizó la integrante de la Cámara Baja del Congreso de la Unión.Por tanto, destacó que desde la comisión que preside están revisando las partidas económicas destinadas a los programas sociales y haciendo cruces de documentos.“Estamos haciendo el cruce de documentos, estamos revisando los presupuestos porque en el caso de adultos mayores que se da tiene un faltante, hay una parte extra dentro del presupuesto que no tenemos claridad de en donde se ubica esa facultad extra. Tenemos ahí las cifras (del faltante) pero es fuerte”, indicó.