Desapareció el Tesorero de Sayula; tendría nexos con crimen y temía ser detenido

El tesorero de Sayula de Alemán, Rafael González Cárdenas, fue reportado por sus familiares como no localizable desde la mañana de este mismo martes. Se dicen preocupados pues aseguran que la alcaldesa Lorena Sánchez lo amenazó.En este municipio, cabe recordar, el Tesorero y el Síndico mantienen desde hace meses un pleito con la Alcaldesa, llevando los reclamos hasta el Congreso y el Gobernador con acusaciones de corrupción entre los tres.En el caso del Tesorero, en noviembre pasado acusó que un grupo armado irrumpió en su hogar y difundió imágenes de lo ocurrido.No obstante, al aclarar que se iba a investigar, el gobernador Cuitláhuac García comentó que dicho video se veía “muy armado” e incluso afirmó que González Cárdenas está vinculado a un grupo delictivo Ahora, en un video que circula, supuestamente grabado en noviembre, el Tesorero pide que se hagan públicas las amenazas de la Alcaldesa en caso de que algo llegue a pasarle.González Cárdenas acusa a la Presidenta Municipal de amedrentarlo para que renuncie con amenazas de meterlo a la cárcel, involucrando hasta al secretario de Gobierno, Eric Cisneros Burgos.“Hago este video hoy domingo 13 de noviembre a las 2:51 PM en el cual hago patente la intención de Cisneros Burgos de detenerme de forma ilegal, plantarme drogas y armas. Desconozco por qué Cisneros me quiere encarcelar, sé muy bien que es un capricho de la alcaldesa Lorena Sánchez, la misma mujer que me mandó sicarios a mi casa, tampoco tengo el gusto de conocer al señor Cisneros, por qué me quiere fabricar delitos”, dice.En el mismo video, el Tesorero asegura que las amenazas son directas por parte de la Alcaldesa, quien presume su amistad con el Secretario de Gobierno.“En diversas ocasiones que iba a la oficina de la Alcaldesa a checar los estados financieros, ella me quitaba mi celular y me comenzaba a amenazar para que yo renunciara. Siempre me decía que ella me iba a meter a la cárcel con la ayuda de Cisneros. En varias ocasiones fui amenazado por Lorena Sánchez quien se escuda en el brazo protector de la SEGOB para cometer sus abusos.“Hago este video en el cual pido que se dé a conocer en caso de que Cisneros Burgos cumpla su plan de plantarme drogas y armas para que todos sepan que todo se trató de delitos fabricados”.Por todo esto, sus amigos y familia temen que esté en peligro porque no han tenido contacto desde las 8:30 horas cuando salió de su casa.