Desapareció excomandante de la Policía Municipal de Nogales

Ignacio Polanco Domínguez, ex agente de la Policía Ministerial y ex Comandante de la Policía Municipal de Nogales fue reportado como desaparecido la mañana del pasado martes. A 72 horas nada se sabe de su paradero.



A pesar de conocer los procedimientos legales, hasta el momento nada se sabe sobre una denuncia formal ante la Fiscalía Regional de la región de Orizaba, aunque ésta podría estar radicada en el distrito donde tiene su domicilio.



Sin embargo, en redes sociales familiares y amigos advirtieron sobre su desaparición y solicitan información con sus contactos para conocer si alguien sabe de su paradero.



En algunos textos se solicita el apoyo de familiares para dar con su paradero, pues temen que algo le haya ocurrido, ya que la ultima vez que se le vio fue en la ciudad de Orizaba.



Se sabe que el ex jefe policiaco radica con su familia en el municipio de Cuitláhuac y la mañana del pasado martes anunció que viajaría al Pueblo Mágico a realizar algunos trámites.



Incluso se sabe que fue visto caminando en Sur 7 de dicha ciudad, sin embargo, después de medio día no volvieron a tener contacto con él y hasta el momento se desconoce su paradero.



Dejó de responder el teléfono y redes sociales, por lo cual se inició su búsqueda. Cabe señalar que Polanco Domínguez trabajó la mayor parte de sus años como agente de la Policía Ministerial y Comandante de las filas municipales en la región del Valle de Orizaba y Distrito de Zongolica.