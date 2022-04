Desapareció la inseguridad de Tequila, presume Alcalde

El alcalde de Tequila, Jesús Valencia Morales, mencionó que en lo que va del año en el municipio no se han presentado problemas de inseguridad, pero ya trabajan de la mano de la Policía Estatal para dar seguridad a la población.Indicó que hasta el momento se ha tenido un "saldo blanco" a excepción de un problema que se presentó en los límites de Tuxpanguillo, Ixtaczoquitlán, con Tequila.Valencia Morales señaló que el objetivo es poner orden y hacer bien las cosas, y aunque hay algunas limitaciones con la policía municipal por las unidades y elementos con que se cuenta, estará al pendiente de que se dé el mejor esfuerzo por parte de la corporación.Comentó que debido a que ha estado todo tranquilo no ha habido necesidad de hacer alguna solicitud al delegado de Seguridad Pública, pero se mantiene el diálogo y hay coordinación.Agregó que también hay apoyo por parte de la Guardia Nacional, que los ha llevado a cabo algunos retenes en la carretera.Reconoció que al inicio hubo alguna inquietud por parte de la población, pero se ha dialogado con la Guardia Nacional para que no se moleste a la gente que va a trabajar, a la que sólo pasa por el municipio.Indicó que esta situación de inconformidad no fue sólo por parte de la población de Tequila, pero ya se aclaró todo y están trabajando bien.