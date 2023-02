Desaparición de Fátima Cristal le quedó grande a la Fiscalía, fustigan familiares

Familiares de Fátima Cristal González Patlas, menor desaparecida, se manifestaron en Plaza Lerdo para exigir nuevamente a las autoridades su aparición, luego de 2 largos meses de ausencia tras ser vista por última vez en Villa Aldama.Recriminaron la falta de respuesta por parte de la Fiscalía General del Estado y la supuesta obstrucción en el avance de la investigación por parte de la Directora de la secundaria “Vicente Lombardo Toledano”, Aurora Montero, a la que acudía Fátima.“Le vuelvo a hacer un llamado a la Fiscalía General del Estado, si les queda grande el caso ya pedí el apoyo a nivel federal. Por favor, hagan caso, es sólo una niña, apenas empieza su vida y no hay ni una sola pista, no tienen ni una sola línea de investigación”, comentó Guadalupe Rubí Romero Gonzales, tía de la menor desaparecida.Asimismo, aseguró que la Directora de la secundaria a la que acudía Fátima prohíbe a los alumnos y al plantel educativo apoyar en la investigación:“No se vale que usted misma le pida a los niños y a los padres que no aporten y que usted misma le diga que no va a permitir que ni la Fiscalía ni nosotros como familiares nos acerquemos a seguir investigando, a seguir preguntándole a sus compañeritos”, lamentóSeñaló que la Fiscalía no le ha comunicado nada respecto a algún avance en el caso y aseguró que es la misma familia la que está investigando. Refirió que la última vez que tuvo un acercamiento con la fiscal del caso, Yorubi Quezada, fue antes de que la funcionaria saliera de vacaciones hace alrededor de 2 semanas.También refirió que la directora del plantel se ha negado desde el principio a colaborar, rehusándose a que se interroguen a los alumnos de la secundaria, al personal y a que se hagan reuniones con los padres de familia, “hasta que la alcaldesa Guadalupe Romero se lo exigió, porque yo se lo pedí a la alcaldesa; le exigió a la directora que hiciera la reunión, fue que ella lo hizo”.Al respecto, la tía de Fátima comentó que la directora la ha amenazado con denunciarla por supuesto hostigamiento. Sin embargo, señaló que sólo ha acudido a la escuela a pedir una lista de asistencia y a solicitar que se interrogue a los alumnos.Por otro lado, dijo que las jornadas de búsqueda han sido interrumpidas, ya que se “peinó” la zona de los poblados en donde podría estar, como lo son los alrededores de Villa Aldama; “las búsquedas para encontrar a mi niña dejamos de hacerlas, pero nosotros seguimos investigando por nuestra cuenta al ver que la Fiscalía no avanza”.Pese a que han tenido indicios y los han proporcionado a la Fiscalía, Romero González afirmó que no han tenido respuesta de la Fiscalía a 2 meses de la desaparición, esto pese a que también haya expuesto de primera mano el caso ante el Gobernador.Por su parte, la abuela y tutora de Fátima, Blasina González Ballesteros, llamó a las autoridades a intervenir en la escuela e interrogar a los compañeros de Fátima; “¿Hay alguna manera de que a esas niñas las entreviste la Fiscalía?, porque si hay lugares donde deben de saber ellas que lo aporten, porque mi niña está desaparecida. Nosotros no comemos, no dormimos bien, es un andar desesperante”.“Ya no hay Ley aquí, lastima del Presidente que tenemos porque en otro lugares dicen que es un Presidente de primera, pero con los ‘abrazos y no balazos’ no estamos haciendo nada. Es injusto en lo que se está convirtiendo México, está creciendo la delincuencia, cada día vemos que desaparece más gente”, añadió.González Ballesteros pidió a las personas que tengan en su poder a su nieta, que la dejen en libertad, dando como garantía que no procederán en contra de los responsables.“Por favor, si alguien que tenga a mi niña me están viendo o me llega a ver, por favor déjenmela salir. No vamos a hacer ya nada en contra de quien la tenga porque está visto que ahora los malos son los que mandan y los buenos son los que nos quedamos sin ninguna protección, porque los derechos humanos ahora cubren a los delincuentes no a las víctimas”.