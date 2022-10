Desapariciones en Veracruz llegan a Corte Internacional de El Haya

El Colectivo “Solecito” a través de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), interpuso una querella ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, Holanda, por los casos de desaparición forzada que se registraron en Veracruz desde el 2006.De acuerdo con Jimena Reyes, directora para las Américas de Federación Internacional de Derechos Humanos, con las pruebas presentadas se cataloga estos delitos como crímenes de lesa humanidad, por ello, piden que la Fiscal de la Corte Penal Internacional abra un expediente preliminar para que intervenga y haga señalamientos al Gobierno de Veracruz y México sobre estos casos.“Entregamos una querella sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en Veracruz, México. Para nosotros es muy importante que la Fiscalía de la Corte Penal Internet abra un examen preliminar sobre la situación de México porque consideramos que (…) desde el 2006 se han dado los crímenes más graves en cuanto al Derecho Penal Internacional que son los crímenes de lesa humanidad, que es la desaparición forzada. No puede ser que un país (tenga) más de 88 mil desaparecidos desde el 2006 en total impunidad sin que la comunidad Internacional se autoconvoque e investigue también esos crímenes. Es una situación del presente, hoy en día siguen desapareciendo”.El informe que se presentó concentra 22 casos del Puerto de Veracruz, en donde hay pruebas múltiples de la participación de las fuerzas públicas municipal, estatal y Mando Único.De estos, 7 han sido identificados en Colina de Santa Fe y uno más de Arbolillo y de acuerdo con las investigaciones, hay evidencias de la participación de elementos de seguridad pública, lo cual podría ser un patrón en los demás casos.Jimena Reyes consideró que las autoridades locales no han investigado adecuadamente estos casos, principalmente porque no se ha aceptado que son crímenes internacionales.“La masividad de los crímenes requiere recursos, pero también que se cambie el chip y eso es lo que creemos. La primera cosa que se logre (es) que la justicia mexicana se ponga los pantalones y trate esta crisis como se debe; como un ataque de estructuras criminales que frecuentemente son de autoridades coludidas con el narcotráfico y eso requiere que se cambie la forma de investigar y administrar justicia a nivel mexicano y requiere el apoyo de la Corte Penal Internacional”.Esta es la quinta querella que se interpone ante la Corte Penal Internacional. Hay casos de Baja California, Coahuila, Nayarit, Chihuahua, sin embargo, no se han abierto examen preliminar que es el primer paso. No obstante, confían en que la investigación por desapariciones forzadas en el Estado avance.A la sede de la CPI, acudió también la directora y fundadora del colectivo Solecito, Lucía Díaz Genao.