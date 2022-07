Desapariciones no deberían existir en un país cristiano: Obispo de Orizaba

Tristeza y dolor es el sentimiento que provocan las desapariciones, expresó el obispo de Orizaba, Eduardo Cervantes Merino, quien acotó que las estadísticas no mienten y es evidente que cada vez es mayor el número de estas.Indicó que no debería de existir en ninguna parte del mundo una situación de este tipo y mucho menos en un país cristiano donde hay leyes y la estructura para que se pueda preservar, garantizará una vida digna y segura a los ciudadanos."Me causa extrañeza, dolor y alerta de qué está faltando. Las estrategias, así lo hemos expresado en el mensaje de los obispos se tienen que estar revisando constantemente y no estar cerrados, obcecados en una manera de entender y resolver el problema".Añadió que todos sufrimos la violencia de diferentes maneras, pero cada quien debe hacer lo que le toca. "No es como lo dicen que la iglesia provoca más violencia y que ojo por ojo y diente por diente. La paz viene cuando hay justicia y cuando se respetan los derechos y todos trabajamos".Se le preguntó si el gobierno es indolente ante el sufrimiento de los mexicanos, que han sido víctimas de violencia, a lo que respondió que no ha dado muestras de capacidad para resolver adecuadamente el problema. "No sé si indolente, pero no resuelven problemas graves".