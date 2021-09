Desarrollo Urbano de Xalapa retrasa por meses permisos de construcción, exponen

C.Joaquín Rosas Garcés

Aprovecho la oportunidad que este medio nos da a los ciudadanos xalapeños de expresarnos.



El motivo de estas líneas tiene que ver con los trámites que se hacen ante la Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Xalapa. El suscrito lleva 45 días en espera de que se le autorice un permiso para construcción menor, es decir, un área de menos de 30 metros cuadrados.



Para empezar, la página web de esa Dirección no está actualizada. Cuando se consultan los requisitos, son unos y al llegar a ventanilla, son otros. Para el trámite en cuestión he acudido no menos de cinco veces y la respuesta ha sido la misma: “que está en lista de espera” y “que hay muchas solicitudes”.



Debido a la situación sanitaria uno puede entender que haya demora en la respuesta. Sin embargo, no se puede comprender que siendo la Dirección de Desarrollo Urbano una dependencia clave en el municipio no se solucione este retraso.



Además, la construcción particular tiene un efecto circular en la economía local, se deben comprar insumos, se debe contratar personal, etcétera.



¿Qué pasa entonces?, o el personal de esa dependencia tiene mucho trabajo, para lo cual se debe buscar una solución, o el mismo está jugando a bloquear la gestión de la autoridad en turno.



He enviado correos pidiendo respuesta y ninguna hay. Estando en esa dependencia, me entero que para otros permisos se han tardado hasta cuatro meses. Esta situación es insostenible, solo espero que mi permiso llegue antes de que entre la nueva administración.



Le saludo cordialmente y espero se publique este comentario, omitiendo mi nombre por temor a represalias.