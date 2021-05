Desbandada de militantes, directivos y candidatos del PES

Militantes, presidentes de comités y candidatos del Partido Encuentro Solidario (PES) de algunas partes de la entidad veracruzana renunciaron a este instituto político pues aseguraron no coincidir con la forma de trabajo del PES.



David Francisco Hernández Molina, expresidente del Comité Estatal del PES en Catemaco, explicó que su renuncia se debió a no tener el respaldo del partido y deslealtades.



"Es un partido que creímos que iba a ser el cambio (...) renuncio porque no me gustan las deslealtades, no me gustan las traiciones. Era un proyecto en el que íbamos a participar para ganar. Invito a Gonzalo Guízar Valladares a que vaya a Catemaco a ver quién lo recibe".



Asimismo, Graciano Jiménez Hernández, candidato a la diputación por el Distrito 8 de Misantla, se sumó a sus compañeros y también manifestó su renuncia a la contienda y a las “siglas del partido”.



"Nosotros tenemos una contingencia muy grande y teníamos la confianza de 30 mil personas. Hoy me paso a retirar de las siglas del partido. Yo traía muchos seguidores".



A esto también se sumó el delegado del distrito de Coatepec, Ramsés Chama Villa, quien aseguró que el dirigente estatal, Gonzalo Guízar Valladares, no cumple con los acuerdos del partido.



"No estamos de acuerdo con las medidas que toman los líderes nacional y estatal de este partido. Nos han tratado muy mal, es un partido que ha demostrado que es de una sola persona. Hoy renuncio como delegado y también como lo hizo hace un par de días el presidente municipal de Teocelo, Mario Antonio Chama Diaz", concluyó.