Desbandada en el PAN en Veracruz ante supuesto “secuestro” del partido

Desbandada de panistas señalan adherirse al proyecto de la Cuarta Transformación y de la coalición “Juntos Haremos Historia” en Veracruz. “No queremos seguir en un partido donde sólo es de unos cuantos y a los demás no se nos toma en cuenta”, declara uno de ellos, quien asegura haber recibido amenazas por su renuncia al panismo.



Públicamente, José Cárdenas, quien hasta hace unos días renunciara a sus 16 años como militante del PAN y quien trabajara como particular del actual candidato a la alcaldía por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, dijo que se va por el secuestro del partido que mantienen unos cuantos.



“Mi renuncia al partido después de tantos años y de ver cómo el PAN está secuestrado por una familia, pues ahí vemos al candidato de enfrente (MAYM), muchos panistas no lo quieren manifestar pero están inconformes, yo decidí buscar otro proyecto, otras alternativas que sean buenas para Veracruz, por eso me adhiero al proyecto del ingeniero Ricardo Exsome”.



El candidato de MORENA, PT y el Verde Ecologista, Esxome Zapata, por su parte dijo que todos caben en su proyecto, que están las puertas abiertas, así como las abrió el Presidente de la República en su momento a todos los que querían sumarse.



“Se suman porque están decepcionadas de su partido, porque no les dan oportunidades y saben que no las van a tener pues el poder en el PAN lo trae una familia nada más, con amigos cercanos o socios y hay que gente que ha trabajado toda la vida que no toman en cuenta”, expresó.



También tomó como algo lógico que no sólo panistas sino también de otros partidos se estén adhiriendo al proyecto que asegura garantía de triunfo, además del hartazgo por el secuestro del partido por parte de unas familias dentro del Acción Nacional y también del PRI.



Pepe Cárdenas también denunció amenazas cuando anunció en primera instancia su renuncia al PAN y que, así como él, hay varios más, sólo que no se atreven a hacerlo público.