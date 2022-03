Descarta Alcalde de Altotonga irregularidades en el relleno sanitario de Magueyitos

No existen irregularidades con la operación de la empresa Packing a cargo del relleno sanitario de Magueyitos, municipio de Altotonga, aclaró el alcalde, Juan Ignacio Morales Guevara.“El relleno sanitario está colindando con el Valle pero no es una empresa de Altotonga, viene mediante alguna licitación estatal o nacional para poder tener el relleno”, explicó el Presidente Municipal en entrevista al acudir por el 93 aniversario del Partido Revolucionario Institucional (PRI).Añadió que aunque el Ayuntamiento deposita los desechos sólidos urbanos en Magueyitos, el municipio no administra dicha instalación ni es poseedor de la concesión de ésta.Recalcó que la empresa opera con la reglamentación requerida y por lo anterior negó posibles irregularidades o quejas contra el manejo de la basura en dicho lugar."Está la reglamentación y por lo que me dijeron, es para evitar tener rellenos o basureros a cielo abierto".Recalco que Altotonga descarga entre 50 a 60 toneladas diariamente de basura en Magueyitos, al igual que lo hacen otros municipios de la región.Cabe recordar que en febrero, agrupaciones y organizaciones de este municipio preocupadas por el ambiente advirtieron de posibles afectaciones a mantos freáticos por la operación de este relleno