Descarta Alcalde de Coatepec que amenazas a Director de Gobernación salieran del Ayuntamiento

El Alcalde de Coatepec, Enrique Fernández Peredo, lamentó el presunto atentado en contra del director de Gobernación el pasado martes, cuando personas desconocidas incendiaran su vehículo en la ciudad de Xalapa.



Al respecto, el Edil aseguró que ya hay una línea de investigación y se espera que en breve se puedan esclarecer los hechos.



“Ya hay una línea de investigación y esperamos que pronto se pueda esclarecer este lamentable hecho, de este atentado que sufrió nuestro Director”, expuso.



Sobre la renuncia del servidor público por lo acontecido, señaló que platicará con el agraviado y analizará la situación para definir si saldrá o no de su administración.



“Lamentable el hecho que se dio con nuestro Director de Gobernación porque aunque él ha renunciado, desde esa madrugada tuve comunicación con él y me comentó la situación que estaba viviendo y se le brindó todo el apoyo y el respaldo como a todos los servidores públicos que trabajan para mi administración”, sostuvo.



Finalmente, rechazó que tuviera conocimiento sobre advertencias hechas al interior del mismo Ayuntamiento al aún funcionario municipal.



“El Director aún cuenta con todo el respaldo como parte del Ayuntamiento aunque no quedó muy claro en su comunicado el tema de amenazas al interior del Ayuntamiento, lo cual descarto de manera categórica porque en ningún momento había hecho de conocimiento esa situación y que yo no creo que sea del mismo interior del Ayuntamiento. Tendré que platicar con él de manera personal y entonces veremos la pertinencia o no de aceptar esta renuncia”, aseveró.