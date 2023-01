Descarta Alcalde de Xalapa devolver recursos por obras del 2022

En Xalapa aún no hay devolución de recursos por obras del año pasado y se descarta que pueda ocurrir, así lo aseguró el alcalde de la Capital veracruzana, Ricardo Ahued Bardahuil.A pesar de que hay un límite para que las obras sean concluidas, dijo prever que no habrá devolución “por la forma de aplicar de los recursos del FISM y FORTAMUN, que es un poco más manejable”.“Bueno, no hay devolución hasta ahora de recursos, al final del cierre (del ejercicio fiscal) nos vamos a dar cuenta con estimaciones y finiquitos. Pensamos que no habrá porque hicimos una fórmula de mayor inversión en cada fondo para que no tuviéramos que regresar”.Por otro lado, adelantó que no se les dará nuevamente proyectos a las empresas que no cumplieron con los trabajos de obra pública en la Capital, las cuales fueron pocas.“Definitivamente si hay alguien que quedó mal no podríamos darle (obras) de nuevo. No podemos estar con empresas que no puedan responder”, concluyó.