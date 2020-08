Descarta Alcalde de Zongolica riesgo de inundaciones tras lluvias

Pese a la lluvia constante que cayó ayer domingo en Zongolica, el alcalde Juan Carlos Mezhua Campos negó que exista riesgo de inundaciones en algunas comunidades del municipio.



Lamentó que personas difundieran mensajes vía teléfono celular para alertar a la población de que el vaso regular de aguas pluviales estaba a punto de desbordarse.



“La lluvia fue constante (ayer domingo) y mucha gente recibió mensajes de mala onda de que nos estábamos inundando, que el vaso regulador estaba lleno y que estaba a punto de salirse el agua”.



En ese sentido, aseguró que el vaso regulador está funcionando “a la perfección” y en estos momentos se encuentra a 28 por ciento de su capacidad, por lo que no hay nada de qué preocuparse.



Recordó que por muchos años tan solo los habitantes de la colonia Indeco sufrían las consecuencias de las lluvias, pero que con la obra del vaso regulador esta situación ya nunca más volverá a ocurrir.



“Aunque siga lloviendo no nos vamos a inundar. Va a llover por varios días porque así está pronosticado. Le pido a los amigos que les gusta jugar con los celulares que no lo hagan, que no se burlen de las demás personas, toda vez que las familias de la colonia Indeco ya estaban pensando en salir de sus casas”.



Expuso que en estos momentos ya se liberó el acceso a las comunidades que tuvieron derrumbes por las precipitaciones pluviales y solo hay una en donde el vado está obstruido, sin embargo, en los próximos días concluirán los trabajos de rehabilitación.