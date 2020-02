Descarta Alcalde que “boicotearan” el Carnaval de Veracruz

El Carnaval de Veracruz no sufrió boicot, afirmó el alcalde de Veracruz, Fernando Yunes Márquez, esto tras los "imprevistos" que se registraron desde el inicio de los desfiles como el retraso de casi dos horas en el inicio y la falla de las plantas de energía de los tractores que alargaron por más de 5 horas los paseos.



Al realizar un balance de las fiestas carnestolendas, el Edil reconoció que no hay registro de un carnaval perfecto, por lo cual, los contratiempos que se generaron a lo largo del mismo son situaciones que siempre pasan.



"Son cosas que pasan, no sé si ustedes tengan registrado un carnaval perfecto en la historia, te puedo garantizar que no, yo desde que he venido al Carnaval de niño y ahora como Alcalde siempre surgen imprevistos, siempre pasan cosas, en el último momento se descompuso una planta, eso es muy difícil controlar, esos imprevistos".



Afirmó que en derrama económica, las fiestas del rey momo dejaron para el comercio en general ganancias por 260 millones de pesos.



Para el sector restaurantero, se sumaron 26 millones de pesos, según reportes de la Cámara Nacional de la Insdustria Restaurantera y Alimentos Condimentados (CANIRAC).



Asimismo, minimizó las quejas de los graderos, quienes han asegurado que sufrieron pérdidas.



"No son todos (graderos), la gran mayoría están contentos, tuvimos un aumento de 10 pesos de 80 a 90 pesos"



Finalmente, reiteró el apoyo al presidente del Comité del Carnaval, Luis Antonio Pérez Fraga, descartando así que sea destituido tras las quejas de graderos y comparseros debido a los retrasos en los paseos del Carnaval.