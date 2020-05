Descarta Alcalde regresar a la normalidad el 1° de junio en Orizaba

Orizaba no va regresar a la normalidad en junio, definió el alcalde Igor Rojí López, pues dijo que en los últimos días ha aumentado el número de casos de COVID-19 y estamos en el momento más crítico de la epidemia en el Estado.



"Hemos estado platicando con autoridades de salud sobre cómo está este tema y nosotros de alguna manera tenemos que seguir los lineamientos de salud en cuanto la apertura a la nueva normalidad".



-¿No regresa a la normalidad Orizaba el primero de junio?



No. Tenemos que esperar el tema del semáforo federal y ver cómo vamos a ir abriendo. No podemos regresar a la normalidad si estamos teniendo el pico de contagio en el Estado y en la ciudad; ya tenemos 37 casos, hasta hace dos días teníamos 26.



En este sentido fue enfático en decir que los parques de la ciudad no se van abrir el próximo mes, pues la pandemia va avanzando en la entidad. Sin embargo, apuntó que en medio de todo, Orizaba no tiene gran número de casos como ha ocurrido en otros municipios como Coatzacoalcos que registra 10 veces más casos que Pluviosilla.



Agregó que en cuanto al decreto del gobernador, Cuitláhuac García Jiménez, de cerrar centros de ciudades y que Orizaba está dentro de estos, la decisión alerta a toda la población y conlleva a que se sigan cumpliendo las medidas.



"Aunque acabe la Jornada Nacional de Sana Distancia en mayo y que se suponía que llegábamos a la normalidad, pues no va a ser así, estaremos a la espera de ver indicaciones del semáforo nacional".



Agregó que no se volverán más restrictivas las medidas en la ciudad pero no se va bajar la guardia en las que ya se habían implementado. Resaltó que ya se habían efectuado acciones que ahora ha instruido la autoridad estatal.



De hecho, apuntó que Orizaba se ha venido adelantando a los niveles federal y estatal, ejecutando estrategias como: suspensión de labores en escuelas, uso obligatorio de cubrebocas y cierre de centro de la ciudad.