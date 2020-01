Descarta CEDH cierre de delegaciones en el Estado

A pesar de no haber recibido más presupuesto, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no cerrará nuevas delegaciones en el Estado de Veracruz.



La presidenta de la defensoría, Namiko Matzumoto Benítez, refirió que si bien una Delegación se cerró "temporalmente", la de Pánuco, fue por un tema de productividad y no de recursos.



"Por fortuna, a través de la Delegación Tuxpan se ha podido dar cobertura al área atendida por Pánuco; no se tiene contemplado el cierre de alguna delegación" afirmó.



Dijo que en el caso de la CEDH, "se ajustarán el cinturón" y en este caso, recibieron un recurso similar al ejercido en 2019.



"Y continuaremos trabajando al mismo ritmo y con el personal actual. Siempre hemos estado sobrecargados de trabajo y la verdad es que hacemos lo más que podemos con lo que tenemos", sostuvo.



La defensora insistió que la Comisión seguirá con el "compromiso serio" de brindar resultados a la sociedad veracruzana.



Cabe destacar que en el caso de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Poder Legislativo autorizó un presupuesto de 64.7 millones de pesos ejercidos en 2019.