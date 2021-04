Descarta Cuitláhuac responder a acusaciones de Yunes Márquez

El gobernador Cuitláhuac García Jiménez indicó que al estar inmerso en otro contexto político, evitará subirse al ring en la actual contienda electoral, por lo que invitó al candidato de la alianza PAN-PRI-PRD, Miguel Ángel Yunes Márquez, a la Alcaldía de Veracruz, a hacer valer sus derechos ante las instancias correspondiente y que sea la Fiscalía General del Estado (FGE) la que responda a los señalamientos que realizó este lunes mediante un video en redes sociales.



“Yo estoy en otro contexto político en eso, por la postura que tengo pues, entonces debo ser cuidadoso, respeto su opinión, no me voy a meter en eso, hay quien se sube al ring y quiere tener a otro para estar mediáticamente golpeando y entonces subes tu rating”, señaló el Mandatario en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno.



Calificó que esta estrategia de campaña política es “muy simple”, es decir, subirse al cuadrilátero político, provocar que el contrincante se suba también y conteste, “se den con todo y así”.



“Es un tema que ya lo manejan con tintes electorales, entonces digo a favor, que ya me estoy metiendo, digo en contra que por qué, etcétera y está en el contexto electoral, pues va a ser candidato y va a competir, entonces ya cada candidato argumenta lo que quiera y yo tengo que ser respetuoso”, expresó en conferencia de prensa desde el Palacio de Gobierno.



Mediante un video en sus redes sociales, Yunes Márquez acusó al Gobierno del Estado de utilizar a la FGE para espiarlo con la intención de encarcelarlo y tirar su aspiración política, solicitando a jueces locales la intervención de su teléfono para reunir pruebas que demuestren que no cumple con la residencia en la ciudad de Veracruz.



Ante el ello, el Gobernador recordó que en unos días más arrancarán las campañas de las elecciones municipales “y todo lo que opinen los candidatos tengo que respetar, ya que sea la sociedad y si alguien siente lesionados sus derechos, pues que lo haga valer ante las instancias”.



El Mandatario añadió que si acusa a la Fiscalía General del Estado de querer escuchar sus conversaciones y su ubicación, que sea esta entidad autónoma la que le responda.



“Yo como Ejecutivo solamente lo que me compete y en eso estaré, porque si me meto a la batalla mediática electorera, hasta el INE que ahora que está muy atento de lo que decimos en estas conferencias de prensa, me va a empezar a decir por qué te expresaste así de tal candidato o presunto candidato o precandidato o partido. Entonces ya lo he dicho: voy a ser respetuoso, me voy a mantener (al margen)”.



Cuitláhuac García dijo que los señalamientos que hizo el excandidato a la Gubernatura del Estado en 2018 los hizo en el contexto electoral, rechazando que sea igual a los que le antecedieron en el Ejecutivo.



“Yo no soy igual a los que me antecedieron, que se metieron hasta donde quisieron y usaron la fuerza mediática del Estado para dañar la imagen de un candidato, no olviden que desde esta posición a un candidato se le denigró o se intentó denigrar, a un candidato presidencial”, expresó al referirse a Andrés Manuel López Obrador, quien fue calificado como “loco” por el exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares.



“No he dicho ni loco, ni todo lo que desde esta posición se lanzó. Entonces hay diferencias, perdón con los anteriores y eso precisamente eso es lo que voy a sostener: el respeto a las opiniones que en esta contienda se hagan, que sean los electores los que determinen”, puntualizó.