Descarta Gobernador desviar río Actopan para localizar a persona

Desviar el caudal del río Actopan para agilizar la búsqueda de una persona que fue arrastrada por el río no es posible, ya que se pone en riesgo a una comunidad, esto, según el dictamen de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), informó el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.Durante su conferencia de prensa matutina, el titular del ejecutivo aseguró que el Estado reforzó la búsqueda de una persona que arrastró el río en la región de Úrsulo Galván, por lo que ya se sumó a las labores de apoyo el grupo marítimo de Fuerza Civil y una brigada especializada de Comisión Estatal de Búsqueda.“Ahora entramos con Fuerza Civil, la Comisión Estatal de Desaparecidos; se le explicó a la familia el dictamen de CONAGUA y nosotros continuamos con la búsqueda”, expuso al puntualizar que la información se le otorgó directamente a los familiares y algunos de ellos lo entendieron.El Mandatario estatal reconoció que los trabajos se detuvieron un día y esto fue para solicitar a la CONAGUA desviar el caudal del río, lo cual les fue informado que no sería posible por el momento.Es por lo anterior que se informó a la familia del desaparecido, en tanto se continúa con la búsqueda en el río hasta su desembocadura con el mar.Este lunes y tras nueve días de no dar con Antonio Rodríguez Sánchez, de 56 años y habitante del municipio de Úrsulo Galván, sus familiares se manifestaron en la plaza Lerdo de la Capital del Estado y pidieron la intervención del gobernador Cuitláhuac García Jiménez, a quien le solicitaron de nueva cuenta desviar el afluente.No obstante, el Mandatario explicó que se está haciendo todo lo posible y aunque hicieron dicha solicitud a CONAGUA, por el momento no es recomendable.“Se continúa la búsqueda, no se suspendió, se detuvo un día porque se solicitó a CONAGUA desviar el caudal, no se puede; la instrucción desde el día de ayer fue crear una brigada mayor”, reiteró.Y es que derivado de las lluvias, la crecida del río arrastró a Antonio Rodríguez, por lo que desde hace varios días se implementó la búsqueda, misma que ya se reforzó.