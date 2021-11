Descarta Gobernador fines electorales en detención de Tito “N”

Ante la detención del candidato a la dirigencia panista en Veracruz, Tito “N”, el mandatario estatal Cuitláhuac García Jiménez desmintió que su gobierno actúe de manera autoritaria y dejó en claro que ya existía esta denuncia y fue oculta en la administración anterior.La detención de Tito "N" obedece a investigación del 2017 interpuesta por el entonces fiscal Jorge Winckler por supuesto enriquecimiento ilícito y no por temas electorales afirmó.Durante entrevista en el municipio de Cordoba, el titular del ejecutivo dijo que a algunos personajes del gobierno estatal anterior, “fingen amnesia para ocultar sus complicidades con corruptelas pasadas”.“Quienes falsamente señalan que este gobierno ha actuado autoritariamente, fingen no saber que la denuncia e investigación en contra de Tito “N” se inició en mayo del 2017 en la procuraduría regional de Cosamaloapan; por si no lo recuerdan era gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y época de Jorge Winckler como fiscal, señalado como abogado de la familia Yunes”.En respuesta a los diversos posicionamientos en su contra, García Jiménez expuso la importancia de que la ciudadanía conozca la postura gubernamental y la verdad.Se trata dijo, de un fraude millonario cuando Tito “N” era alcalde de Tierra Blanca.Agregó que además del delito de fraude, en el año 2012 los denunciantes argumentaron supuestas omisiones y un presunto abuso por parte del entonces presidente municipal.“En Tierra Blanca es sabido que el ahora detenido, en presunción, se enriqueció inexplicablemente en su gestión”, sostuvo al agravar que no se debe olvidar que en ese municipio existe un daño patrimonial por más de 35 mdp que proviene de esos tiempos.De este modo, el mandatario asentó que es de entender que tratándose de un caso de corrupción, este tema se turnó a la Fiscalía Especializada Anticorrupción y fue el exfiscal Marcos Even quien la procesó en junio del 2019.Por lo tanto, es una de las carpetas que los entonces fiscales iniciaron; y que después “extrañamente” guardaron con sospechosa complicidad, aseveró el gobernador.De este modo, dejó en claro que las actuales autoridades de la FGE y la Fiscalía Anticorrupción, al seguir el caso, demuestran en pleno ejercicio de su autonomía que no sujetan sus decisiones a momentos políticos si no que proceden para hacer efectiva la procuración de justicia; “que no son omisas ni cómplices, ni se prestan a componendas torcidas como evidentemente sí lo hicieron los yunistas comparsas de la corrupción”, finalizó.Cabe recordar que Tito "N" es aspirante a la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional en Veracruz, fue detenido en el municipio de Álamo cuando realizaba una gira de trabajo por esa zona.