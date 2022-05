Descarta Gobernador policías caídos por ataque en Omealca

Los hechos violentos suscitados en el municipio de Omealca en las primeras horas de este viernes, se trataron de una “agresión muy fuerte” contra elementos de la Fuerza Civil, donde no se reportan efectivos estatales caídos, aclaró el gobernador Cuitláhuac García Jiménez.En conferencia de prensa, el mandatario estatal confirmó que hubo decesos en estos hechos y aunque no dio el número, sí afirmó que por parte de las fuerzas de seguridad no se reportan bajas.“Confirmo, sí hubo el enfrentamiento, fue una agresión muy fuerte contra elementos estatales. Las personas que perdieron la vida no son de la policía, ni de Fuerza Civil”, apuntó.El Jefe del Ejecutivo del Estado desestimó que haya “focos rojos” en materia de seguridad por los recientes enfrentamientos en la entidad, pues manifestó que son hechos aislados, los cuales se busca evitar.En ese sentido, García Jiménez expuso que los agresores de los elementos de Fuerza Civil en Omealca contaban con un “arsenal” con armas largas y cortas, las cuales fueron aseguradas.“Son eventos aislados, hemos tenido bajas pero seguiremos con esta política de evitar que sucedan lo más que se pueda. Tres armas largas, cortas, un arsenal contra nuestros elementos. Hubo un enfrentamiento, una agresión, más que enfrentamiento, fue una agresión fuerte contra nuestros elementos pero lo repelieron”, finalizó.