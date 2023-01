Descarta INAH volver a trabajar en Tehuipango pese a hallazgo de vestigios arqueológicos

El arquitecto e investigador del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Fernando Miranda Flores, señaló que al momento no está previsto que se vuelva a trabajar en el municipio de Tehuipango.Recordó que pesar de que ahí hay vestigios arqueológicos muy importantes, en años pasados se tuvo un problema con un sacerdote que promovió el saqueo de estructuras arqueológicas y que únicamente causó daños.Comentó que, aunque la persona fue expulsada de ahí ya no se pudo trabajar pues se perdió un recurso que se tenía para un proyecto y la gente del lugar tiene desconfianza.Apuntó que al menos por ahora es poco probable que se pueda hacer algo ahí, pues se requeriría de conformar varios equipos de trabajo y no se tiene recurso en este momento.Agregó que ante la falta de recursos para movilización y viáticos a investigadores que están trabajando con su propio dinero, pero en general se abocan a atender puntos que les quedan cercanos.Confío en que vengan tiempos mejores y que se pueda contar nuevamente con la parte económica para atender estas actividades, pues no es sencillo trabajar en sitios alejados.De acuerdo con investigadores del INAH, los vestigios arqueológicos que hay en Tehuipango, y que consisten en dos zonas prehispánicas, tienen una importancia similar a la de El Tajín.