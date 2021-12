Descarta MORENA riesgo de anulación de triunfo en Amatitlán

La dirigencia estatal de MORENA impugnará la sanción que le impuso el Instituto Nacional Electoral (INE) por un monto de 34 mil pesos al determinar que se rebasó el tope máximo de gastos de campaña de Alma Rosa Clara Rodríguez, alcaldesa electa de Amatitlán de los Reyes.No obstante, Gabriel Onésimo Zúñiga Ovando, representante de ese partido ante la Junta Local Ejecutiva del INE, negó que la elección municipal de Amatitlán esté en riesgo de anularse.Expuso que el resolutivo del INE derivado del proceso de fiscalización, no sentencia la nulidad de la elección ni deja abierta esa posibilidad, solo determina una multa economía a la coalición “Juntos Haremos Historia” por 34 mil pesos, que se dividirá entre los tres partidos coaligado, MORENA, PT y PVEM.Aseguró que no se rebasó el tope máximo de gastos de campaña, toda vez que el jingle “La Guitarra y la Mujer Morena”, fue producido, grabado y realizado por el artista Nelson Kanzela para la candidata, y se subió a las redes sociales y desde ahí se hizo la difusión del mismo.Aseveró que no se puede sancionar a su partido si alguien difunde la canción de Miguel Bosé “Morena mía” o la canción “La Morenita del Tepeyac”.Reconoció que el tope máximo de gastos de campaña fijado por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) fue de 59 mil 854 pesos y su partido solo gastó cerca de 34 mil pesos.Dijo sentirse extrañado porque en una primera instancia, el INE había determinado que en la elección de Amatitlán no se había rebasado el tope máximo de gastos de campaña y de la noche a la mañana, emite una multa, que a su juicio es desproporcionada, por lo que habrán de impugnarla.