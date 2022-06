Descarta SEFIPLAN que aumente verificación vehicular en el Estado

El programa de canje de placas lleva un avance del 60 por ciento de padrón vehicular en el Estado, afirmó el Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), José Luis Lima Franco y rechazó que por el momento se tenga contemplado el aumento en los costos de la verificación vehicular.Y es que se había especulado por parte de la Asociación de Verificentros sobre un supuesto ajuste en los costos a partir del 1 de julio.Actualmente el costo por la verificación vehicular es de 365. 20 pesos."No, del tema de verificación vehicular no hay ningún movimiento planteado”, aclaró.Recordó que en el caso del programa de canje de placas gratuito para contribuyentes con vehículos con registró emitidos en 2011 o años previos concluye el próximo 30 de junio.Asimismo, recalcó que por el momento no se tiene contemplado dar prórroga para acceder al trámite de reordenamiento vehicular sin costo.“El programa donde se le otorgan beneficios fiscales a los veracruzanos concluye a finales de este mes de junio y hasta ahora no hemos planteado que se pudiera ampliar o modificar. Podemos decir que vamos por ahí de un 60 por ciento del objetivo del programa; vamos muy bien y seguimos invitando a los ciudadanos que aprovechen este beneficio fiscal”.Lima Franco, agregó que aún hay tiempo para que los contribuyentes que tengan que actualizar sus placas lo hagan de manera gratuita.