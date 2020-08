Descartan afectaciones para vecinos de Río Blanco por labores de CAEV

Luego de que vecinos de la zona de la ex Laguna Galán, en Río Blanco, acusaran que un vactor de la CAEV tiraba residuos contaminantes en esa zona, el director de Protección Civil Municipal, Pablo Ramos, descartó que el lodo se depositó en esos terrenos afecte, pues se trata de residuos areno-gravosos.



Comentó que ese equipo que fue prestado al Ayuntamiento por la CAEV está trabajando en el desazolve de drenaje en diferentes puntos pues se han tenido dos eventos de lluvia muy fuertes que han generado saturación en los drenajes con material areno-gravoso, generando algunos encharcamientos.



Agregó que tras trabajar el vactor ha sacado ese material areno-gravoso, el cual se llevó a esa zona pantanosa que se está rellenando.



Consideró que pueden generar más afectación los encharcamientos que se hacen en ese lugar por las lluvias que el material que se echó; sin embargo, en aras de evitar un conflicto, el vactor dejó de trabajar.



Mencionó que se tiene la promesa del director de la CAEV que esa unidad regresará el jueves y ojalá así sea porque hay muchos puntos que se tienen que limpiar.



El director de PC confió en que el problema que se tuvo no provoque que no se les preste nuevamente el vactor, pues les hace falta en el municipio para realizar trabajos de limpieza, aunque ahora verán dónde pueden depositar ese material.



Señaló que en días pasados se acusó a unidades del ayuntamiento de estar tirando basura, cuando lo que ocurrió fue que eran unidades de Parques y Jardines que llevaban el pasto, ramas, y los residuos propios de esa labor, los cuales de ninguna manera son contaminantes.