Descartan ampliar Panteón Municipal de Coatepec por coronavirus

Coatepec sólo cuenta con un Panteón Municipal y por el momento, aún no se ha considerado la ampliación de éste o la disposición de algún otro espacio, previendo una emergencia por el coronavirus, como es el caso de Xalapa.



Al respecto, el director de Servicios Municipales, Jorge Salazar, informó que existen además dos panteones particulares, uno en la comunidad de Cinco Palos y otro en Casas Geo, no obstante, no hay otro terreno municipal destinado para este fin.



“Es un proyecto particular en Cinco Palos, sé que lo presentaron ante el Ayuntamiento, hasta donde sé había permisos. No hay más espacios municipales y otro panteón que han estado promoviendo es el que está en Casas Geo”, detalló.



Adelantó que este martes, el Cabildo se reunirá y tomarán otros acuerdos para implementar y dentro de esta sesión, dijo que los ediles podrían tocar el tema.



“Hasta el momento yo no tengo indicación de que se vaya a hacer lo mismo que en Xalapa, en este momento no me han dicho nada, tendremos una reunión y tal vez nos comuniquen algo, la semana pasada sólo había una indicación en cuanto a la restricción de espacios en funerarias y aglomeraciones en el panteón pero lo otro aún no. El Cabildo tendría que disponer y dar la instrucción de ampliar espacios”, abundó.



Por otra parte, el funcionario municipal precisó que ya se hizo un llamado a la ciudadanía para que los desechos sanitarios, como guantes, cubre boca, jeringas y cepillos de dientes, se coloquen en una bolsa que se lleve una marca para que los trabajadores puedan identificarla y disponerla aparte de la basura normal.



“Que separen esa basura y que la señalen con una marca, para evitar focos de infección y ya donde disponemos la basura haya un lugar donde se coloque este desecho”, finalizó.