Descartan aplicar medidas especiales para Cumbre Tajín por coronavirus

La Secretaría de Protección Civil descartó la posibilidad de aplicar un operativo especial ante COVID-19 o coronavirus en marco de la realización de “Cumbre Tajín 2020”, informó la titular de la dependencia, Guadalupe Osorno Maldonado.



La funcionaria estatal aclaró que, derivado de las reuniones con personal de la Secretaría de Salud de Veracruz, la instancia consideró que no hay necesidad de implementar otro tipo de operativos.



Puntualizó que será a través de la Jurisdicción Sanitaria de la región de Totonacapan, que se atenderá cualquier situación ya que el organismo de salud señaló que todo está bajo control.



“Hemos estado trabajando con salud respecto a si es necesario implementar medidas sanitarias adicionales a las que ya están previstas en el operativo, dice Salud que no, debido a la condición de que está controlado el tema que nada más son las recomendaciones generales y cualquier situación la Jurisdicción Sanitaria de salud tiene módulos es parte del operativo de Cumbre Tajín”, dijo.



Asimismo, dejó en claro que el operativo de Protección Civil se encuentra listo para resguardar la integridad de quienes visitarán y participarán en este evento, donde se cuenta con las fuerzas de tarea de los tres niveles de gobierno de manera coordinada.



“Todo va muy avanzado, tuvimos una reunión en el parque Takil Sucut para ultimas los detalles del programa del plan de atención, el operativo, vamos a estar los tres días con 20 elementos de protección civil, más protección civil municipal y los organizadores del evento, fuerzas de tarea locales para que tengamos este evento con ninguna novedad”.



Al respecto, adelantó que darán seguimiento a los eventos que se llevarán a cabo en la región a partir del 21 del presente mes.



“También vamos a estar dando cobertura a las actividades de la agenda extendida de Cumbre Tajín, vamos a estar por ahí desde el 21, si bien ya no va a estar en el marco de Cumbre Tajín esperamos que haya una actividad importante además del baile que está programado y todas las actividades que se presenten estos días”, expuso la funcionaria estatal.